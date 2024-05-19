4 kişinin yaralandığı kazanın nedeni alkol! Sürücü 257 promil çıktı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mayıs 2024 15:42 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 16:09 - Güncelleme:

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Karabük'te iki otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise alkol çıktı. Sürücülerden birinin 257 promil alkollü olduğu öğrenildi.