4 kişinin yaralandığı kazanın nedeni alkol! Sürücü 257 promil çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Karabük'te iki otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise alkol çıktı. Sürücülerden birinin 257 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza, Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda meydana geldi. V.A. yönetimindeki 74 AAF 209 plakalı otomobil karşı istikametten gelen İ.T. idaresindeki 78 AE 863 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yapılan kontrollerde sürücü V.A.’nın 257 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı