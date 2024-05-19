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4 kişinin yaralandığı kazanın nedeni alkol! Sürücü 257 promil çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Yaralılar, Alkol, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te iki otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise alkol çıktı. Sürücülerden birinin 257 promil alkollü olduğu öğrenildi. 

Kaza, Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda meydana geldi. V.A. yönetimindeki 74 AAF 209 plakalı otomobil karşı istikametten gelen İ.T. idaresindeki 78 AE 863 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

4 kişinin yaralandığı kazanın nedeni alkol! Sürücü 257 promil çıktı - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDILAR 

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 kişinin yaralandığı kazanın nedeni alkol! Sürücü 257 promil çıktı - 2. Resim

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK 

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yapılan kontrollerde sürücü V.A.’nın 257 promil alkollü olduğu belirlendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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