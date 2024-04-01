4 oy farkla öndeydi, kalbi seçim heyecanına dayanamadı!

Elazığ’da bir muhtar adayı, 4 oy farkla öndeyken kalp krizi geçip öldü. Berabere sonuçlanan seçimlerde kura sistemi devreye girdi. Kazanan ise rakip aday oldu.

Olay, merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşandı. Köyün halihazırdaki muhtarı Mustafa Demir, dünkü seçimlerde yeniden aday oldu. Karşısında ise bir rakip vardı. Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı, sayım başladı.

4 OY İLE ÖNDEYKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kıran kırana geçen yarışta 4 oy farkla önde olan Demir heyecan yapıp kalp krizi geçirdi. Yakınları durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı. Demir’in, kalp, şeker hastalığının bulunduğu ayrıca böbrek nakli olduğu öğrenildi.

SONUÇLAR İSE SÜRPRİZ OLDU

Öte yandan berabere sonuçlanan seçim, yapılan kurayla belirlendi. Kura sonucu, Demir’in karşısındaki aday kazandı.