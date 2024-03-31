Manisa'da da 'kalp krizi': Oyunu kullandıktan sonra hayatını kaybetti

Zonguldak ve Yozgat'ın ardından sandık başında bir acı haber de Manisa'dan geldi. 73 yaşındaki Hasan Çay, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yerel seçimler için Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda kurulan 1087 numaralı sandıkta oyunu kullanan 73 yaşındaki Hasan Çay, sınıfta fenalaştı. Çay, sandalyeden düşünce sandık görevlileri müdahale etti.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çay, kurtarılamadı. Görgü tanığı Cafer Saban, "Hasan Çay oyunu kullandı ardından imzasını da attı. Rahatsızlandığını söyleyip sandalyeye oturdu. Sonra 'Cafer' diye benim ismimi söyleyerek düştü. Hemen ambulans çağırdık" diye konuştu.

Hasan Çay'ın yeğeni Mustafa Çay ise oy vermek için amcasıyla aynı okula gittiğini ifade ederek, "Ayrı sandıklarda kullandık, sonra ben eve döndüm. Rahatsızlandığını öğrenince hastaneye geldik. Çok üzgünüz" dedi.

Öte yandan Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde de CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevli olduğu okulda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yozgat'ta da oy kullanmaya giden 76 yaşındaki vatandaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.