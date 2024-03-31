Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü

Görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevli olduğu okulda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi 5. sıra adayı 59 yaşındaki Çakır, partisinin bilişim sorumlusu olarak görev yaptığı Turgut Reis Ortaokulunda fenalaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin ardından Çakır'ın ailesi ile CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkanı adayı Halil Posbıyık, İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve partililer hastaneye geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muharrem İnce oyunu kullandı: Bugün düğün günü fakat... - GündemMuharrem İnce oyunu kullandı: Bugün düğün günü fakat...Felçli ve yaşlı teyzeyi durduramadılar! Oy kullanmak için ambulansla sandığa gitti - GündemFelçli ve yaşlı teyzeyi durduramadılar! Oy kullanmak için ambulansla sandığa gittiDevlet Bahçeli oyunu kullandı, herkes aynı soruyu sordu: Yüzüne ne oldu? - GündemBahçeli'nin yüzündeki morluklar merak konusu olduAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyunu Bartın'da kullandı - GündemAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, oyunu Bartın'da kullandıAK Parti'li Eyyüp Kadir İnan, eşiyle birlikte oy kullandı! 'Kazananın İzmirli olmasını istiyoruz' - GündemAK Parti'li Eyyüp Kadir İnan, eşiyle birlikte oy kullandı! 'Kazananın İzmirli olmasını istiyoruz'Çanakkale'de deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı - GündemÇanakkale'de korkutan deprem!Dünyanın en uzun boylu kadını oyunu kullandı! Sandığı evine götürdüler - GündemDünyanın en uzun boylu kadını oyunu kullandı! Sandığı evine götürdülerTansu Çiller oyunu İstanbul'da kullandı: Bu gücü kaybetmemek lazım - GündemTansu Çiller oyunu İstanbul'da kullandıTürkiye'nin en yaşlı seçmeni! Arzu Nine 117 yaşında, sandık başında - GündemArzu nine bu yaşında, sandık başındaTurgut Altınok oyunu Ankara'da kullandı: Vatandaşımızın kararına saygı duyacağız - GündemTurgut Altınok oyunu Ankara'da kullandı
Sonraki Haber Yükleniyor...