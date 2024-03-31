Yerel yönetimlerin adayları seçimlerini yaptı: Art arda açıklamalar geldi

Yerel yöneticilerin belirleneceği seçimlerde yerel yönetimlerin adayları oylarını kullandı.

Canlı Anlatım Özeti MUHİTTİN BÖCEK'TEN 'DEMOKRASİ' VURGUSU

MANSUR YAVAŞ OYUNU KULLANDI, ADRES VERDİ

TURGUT ALTINOK: VATANDAŞIMIZIN OYUNA SAYGI DUYACAĞIZ

31.03.2024 12:10

MUHİTTİN BÖCEK'TEN 'DEMOKRASİ' VURGUSU

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Böcek, oy kullanmak için Bedriye Bileydi İlkokulu'na oğlu Gökhan Böcek ile geldi.

Oy kullanmak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Böcek, gazetecilere, "Ülkemiz, Antalya'mız için son derece önemli bir mahalli idareler seçimlerimiz var. Öncelikle ülkemizde 61 milyonun üzerinde seçmenimiz var. Antalya'mızda 6 bin 66 sandığımız var. 1 milyon 925 bin 935 seçmenimiz var. 913 mahallemizde, 19 ilçemiz ve bir de büyükşehrimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımız özgürce demokrasi inancıyla oylarını kullanacaklar" dedi.

Böcek, seçim çalışması sırasında araçlardan yapılan müzik sesiyle rahatsız ettiği vatandaşlardan özür dilediğini vurgulayarak, yerel seçimde ellerinden geldiğince, kırmadan dökmeden Türkiye ve Antalya için her yerde çalıştıklarını belirtti.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileğinde bulunan Böcek, "Atamızın 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' dediği güzel Antalya'mızda vatandaşlarımız, layık olduğu, kendilerini yönetmek isteyen kişiyi, kişileri mahallesinde muhtarlarını ve azalarını, ilçesinde, ilçe belediye başkanlarını seçecektir" diye konuştu.

31.03.2024 12:00

HAKAN TÜTÜNCÜ OYUNU KULLANDI

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile Kepez ilçesi Dokuma Özgürlük Mahallesi'ndeki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'na geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Tütüncü, "1344" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

31.03.2024 11:55

MANSUR YAVAŞ OYUNU KULLANDI, ADRES VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çankaya Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Yavaş, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Oylarımızı kullandık. Ankara için hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur. İnşallah akşam 21.00'dan sonra belediyenin bahçesinde görüşmek üzere."

31.03.2024 11:45

TURGUT ALTINOK: VATANDAŞIMIZIN OYUNA SAYGI DUYACAĞIZ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, eşi ile birlikte oyunu kullandı. Altınok daha sonra vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşıp sohbet etti.

Hemen ardından basın mensuplarının karşısına geçen Turgut Altınok şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere de çok teşekkür ediyorum. 2,5 aya yakındır birçok arkadaşımızla beraberdik. Kar, soğuk demeden bizimle çalıştınız. Vatandaşımızın oyuna, kararına, iradesine sahip çıkıp, saygı duyacağız. Ankara sıradan bir başkent değil. Milli mücadelemizin de başkentidir."

31.03.2024 11:20

MURAT KURUM'DAN İLK MESAJ

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesindeki İmece İlkokulu'nda oy kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basının karşısına çıkan Kurum, vatandaşlara sandığa sahip çıkma çağrısında bulundu.

Kurum, şunları söyledi:

"Üç aydır projelerimizi paylaştık. Oyumuzun İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Çocuklarımız adına çok önemli bir karar vereceğiz. İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşın huzurla yaşayacağı bir adım atmış olacağız. Vatandaşlarımızın sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. 31 Mart gelecek, yüzler gülecek.

Önce il binamızda ardından Saraçhane'de bu coşkuyu yaşayacağız. İl başkanlığında süreci takip edeceğiz."