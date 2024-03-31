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Sandık başında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sandık başında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’ta oy kullanacağı sırada kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Mustafa İldiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan Mustafa İldiş (76), mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gitti. 

MÜHRÜ ALDIĞI SIRADA FENALAŞTI

Görevlilerden oy pusulasını ve mührü aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan İldiş, yakınları tarafından özel araçla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

İldiş’in cenazesi Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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