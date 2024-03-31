Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Sandık başından üzen haber! CHP Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti

Sandık başından üzen haber! CHP Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sandık başından üzen haber! CHP Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural, "Çok üzgünüz" açıklaması yaptı.

Yerel seçimlerde CHP Zonguldak Ereğli Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan Hüseyin Çakır, kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; çevredekilerin ve sandık görevlilerinin yardımıyla hastaneye kaldırılan Çakır, burada CHP Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul’un tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Çakır’ın seçim görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiğini teyit ederken, "Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Çok üzgünüz" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yerel yönetimlerin adayları seçimlerini yaptı: Art arda açıklamalar geldi - PolitikaYerel yönetimlerin adayları seçimlerini yaptıMansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzere - PolitikaMansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzereHamza Dağ oyunu kullandı - PolitikaHamza Dağ oyunu kullandıSandıktan renkli kareler: Kral olan da var astronot olan da - PolitikaSandıktan renkli karelerLiderler oylarını kullanıyor! Sandık başından ilk mesajlar - PolitikaSandık başından ilk mesajlarMurat Kurum, Kağıthane'de oy kullandı - PolitikaMurat Kurum: Saraçhane'de coşkuyu yaşayacağızAK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den çağrı: Herkesi sandığa davet ediyoruz - PolitikaAK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den çağrıMeral Akşener, oyunu Ankara'da kullandı - PolitikaAkşener: Sonuçlar bizim için iyi olacakAfet bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti - PolitikaAfet bölgesinde vatandaşlar sandık başındaÖzgür Özel, genel başkan olarak ilk oyunu kullandı: 'Silahlardan uzak durun' çağrısı - PolitikaÖzgür Özel ilk mesajını çağrı yaparak verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...