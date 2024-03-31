Sandık başından üzen haber! CHP Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti

CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural, "Çok üzgünüz" açıklaması yaptı.

Yerel seçimlerde CHP Zonguldak Ereğli Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan Hüseyin Çakır, kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; çevredekilerin ve sandık görevlilerinin yardımıyla hastaneye kaldırılan Çakır, burada CHP Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul’un tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Çakır’ın seçim görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiğini teyit ederken, "Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Çok üzgünüz" dedi.