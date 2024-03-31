Oy kullanırken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Tüm Türkiye bugün sandık başına gitti, milyonlarca vatandaş oyunu kullandı. Yurdun dört bir yanından gelen renkli görüntülerle birlikte acı haberler de peş peşe geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtuluş İlkokulu'na oy kullanmaya giden 72 yaşındaki İclal Kurt, oy kullanma işlemi sırasında fenalaştı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kurt, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.