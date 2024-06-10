4 yaşındaki Derya'nın acı ölümü! 7'nci kattan yere çakıldı
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan bir ailenin 4 yaşındaki çocukları 7'nci katta bulunan evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybetti. Yere çakılan Derya Yarar'dan acı haber geldi.
Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Demokrasi Caddesi'nde bulunan Güven Sitesi'nde 7. katın penceresinde dengesini kaybedip düşen Derya Yarar (4), ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
4 YAŞINDAKİ DERYA KURTARILAMADI
Olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Yarar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı