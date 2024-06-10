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4 yaşındaki Derya'nın acı ölümü! 7'nci kattan yere çakıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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4 yaşındaki Derya&#039;nın acı ölümü! 7&#039;nci kattan yere çakıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan bir ailenin 4 yaşındaki çocukları 7'nci katta bulunan evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybetti. Yere çakılan Derya Yarar'dan acı haber geldi.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Demokrasi Caddesi'nde bulunan Güven Sitesi'nde 7. katın penceresinde dengesini kaybedip düşen Derya Yarar (4), ağır yaralandı.

4 yaşındaki Derya'nın acı ölümü! 7'nci kattan yere çakıldı - 1. Resim

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

4 yaşındaki Derya'nın acı ölümü! 7'nci kattan yere çakıldı - 2. Resim

4 YAŞINDAKİ DERYA KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Yarar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 yaşındaki Derya'nın acı ölümü! 7'nci kattan yere çakıldı - 3. Resim

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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