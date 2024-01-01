40 soruda geçen sene! 2023'ü nasıl bilirdiniz?

1 Ocak 2024 04:48 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 05:28

1. 2023 Nobel Barış Ödülü, kadın hakları konusundaki çalışmalarından dolayı cezaevinde bulunan bir aktiviste verildi. Bu kişi aşağıdakilerden hangisi?

A) Nadia Murad

B) Nergis Muhammedi

C) Maria Ressa

D) Malala Yusufzay

2. Bir elektrikli otomobil üreticisinin “arızalı” robotu, bir mühendise saldırarak yaralamıştı. Bu firmayı hatırlayabildiniz mi?

A) Tesla

B) BMW

C) Kia

D) Nissan

3. 22 Haziran’da turistik bir denizaltı, Atlas Okyanusu’nda “katastrofik” şekilde patlayarak parçalara ayrılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bu denizaltının ismi nedir?

A) Mega

B) Royal

C) Titanic

D) Titan

4. Twitter’ın CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik “kuş” logosunu hangi harf ile değiştirdi?

A) Z

B) Y

C) X

D) T

5. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta iki deprem yaşanmıştı. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin merkez üssü hangi ilçelerdi?

A) Pazarcık - Elbistan

B) Elbistan - Afşin

C) Pazarcık - Onikişubat

D) Göksun - Türkoğlu

6. Hangisi, bu yıl kaybettiğimiz sanatçılardan birisi değildir?

A) Erkin Koray

B) Cüneyt Arkın

C) Burhan Çaçan

D) Özkan Uğur

7. 15 Ağustos’ta 49,5 derece ile sıcaklık rekoru kıran ilimiz ve ilçesi hangisidir?

A) Eskişehir Sarıcakaya

B) Sivas Şarkışla

C) Amasya Suluova

D) Adana Saimbeyli

8. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle İsviçre’den Türkiye’ye iade edilen 37 parçalık kültür varlığı, hangi müzeye teslim edildi?

A) İzmir Arkeoloji Müzesi

B) İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

C) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

D) Çanakkale Troya Müzesi

9. Vergi kaçırmakla suçlanan Dilan Polat ile gizli fon davası sonucu tutuklanan bankacı Seçil Erzan hangi cezaevinde kalmaktadır?

A) Marmara Kapalı Ceza

İnfaz Kurumu

B) Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi

C) Paşakapısı Kapalı Ceza

İnfaz Kurumu

D) Kartal H Tipi Kapalı Ceza

İnfaz Kurumu

10. Antalya Altın Portakal Film Festivali 44 yıl sonra ilk defa iptal edildi. Gerekçe neydi?

A) Jürinin bir kasa

portakal yemesi.

B) Hava şartlarının

müsait olmaması.

C) Yarışacak film bulunamaması.

D) KHK’lıları öven bir filmin

gösterilmesi.

11. Japonya, 2011’deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören bir nükleer santral, radyoaktif atık suyu 24 Ağustos’ta okyanusa boşaltmaya başladı. Bu nükleer santral aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ikata Nükleer Enerji Santrali

B) Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali

C) Kashiwazaki Nükleer Santrali

D) Taishan Nükleer Santrali

12. Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, sert esen değişim rüzgârları karşısında direnemeyip kurultaya gitmek zorunda kalarak 13 yıl oturduğu makamını kaybetti. Peki, kendisi CHP’nin kaçıncı genel başkanıydı?

A) 7

B) 9

C) 13

D) 11

13. Türkiye siyaseti, mayıs ayındaki genel seçimler sebebiyle çok hareketliydi. Özellikle “Altılı Masa” ardı ardına krizlerle boğuştu. Ortakları, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını isteyince Meral Akşener ‘masa’yı devirip kalktı. Muhalefeti sarsan bu ayrılık kaç saat sürdü?

A) 78

B) 36

C) 22

D) 48

14. Ağustos ayında Yüksek Askerî Şûra’dan kritik atama kararları çıktı. Türkiye’nin büyük bir kısmı, yakın tarihe kadar komuta kademesini sıralı olarak sayabiliyordu. Peki bugün durum değişti mi? Son YAŞ’ta Genelkurmay Başkanlığı’na atanan ismi siz hatırlıyor musunuz?

A) Org. Metin Gürak

B) Org. Musa Avsever

C) Org. Selçuk Bayraktaroğlu

D) Org. Atilla Gülan

15. Bütçe görüşmeleri yine gergin geçti. Genel Kurul’da hakaretler havada uçuştu, sık sık tartışma yaşandı. Hatta SP’li Hasan Bitmez, kürsüde kalp krizi geçirip vefat ederek ülkeyi üzdü. TBMM’deki “bütçe düellosu” komisyon süreci dâhil edilirse kaç gün sürdü?

A) 31

B) 67

C) 23

D) 17

16. 14-28 Mayıs sadece Türkiye değil, dünya siyaseti için de tarihî bir virajdı. Seçim ilk turda bitmeyince, muhalefet cephesinde kıyasıya pazarlıklar yaşandı. Kılıçdaroğlu, gizli protokolle Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’a üç bakanlık vadetti. O bakanlıklardan biri hangisiydi?

A) Dışişleri Bakanlığı

B) Gençlik ve Spor Bakanlığı

C) Kültür ve Turizm Bakanlığı

D) İçişleri Bakanlığı

17. Ukrayna savaşında cephedeki tablo Rusya’nın aleyhine dönünce paralı asker grubu Wagner, Putin’e darbe için düğmeye bastı. Kısa süre sonra Wagner yöneticilerinin uçağı düştü. Kimliği DNA testiyle tespit edilen Wagner lideri Prigozhin’in bir lakabı vardı? Neydi o lakap?

A) Putin’in Aşçısı

B) Lokantacı

C) Büyük Şef

D) Aşçı yamağı

18. Can Azerbaycan, Karabağ’da yediği tokattan ders çıkarmayan Ermeni çeteler, sınır hattında saldırıyı artırınca 19 Eylül’de ‘Anti-Terör Operasyonu’ için düğmeye bastı. Çetelere ağır darbeler indirildi ve Ermeni işgali bitirildi. Peki bu operasyon kaç gün sürdü?

A) 8

B) 7

C) 11

D) 1

19. 2023 Afrika için darbeler yılı oldu. Bir yandan da asırlar boyu kıtanın zenginliklerini sömüren Fransa’ya karşı büyük uyanış gerçekleşti. Birçok ülke Fransızlara kapıyı gösterdi. Aşağıdakilerden hangisi Fransa askerini ve büyükelçisini kovan ülkelerden biridir?

A) Ekvador

B) Nijer

C) Libya

D) Tunus

20. Güney Amerika ülkesi Arjantin sandık başına gitti. Ultra liberal ekonomist Javier Milei, seçimde büyük bir zafere imza atarak devlet başkanı seçildi. Kampanya sürecinde kendisi için ‘aslan’ diyen Milei, sıra dışı kampanyasında elinden neyi düşürmedi?

A) Tornavida

B) Elektrikli testere

C) Kerpeten

D) Tencere

21. İskoçya seçimlerinde Müslüman aday başbakan seçildi. Bu durum Avrupa tarihi için de bir ilkti. Başbakan seçilen o isim hatırınızda mı?

A) Hamza Yusuf

B) Yusuf İslam

C) Tarık Aziz

D) Rishi Sunak

22. Eylül ayı içerisinde, Kuzey Amerika ülkesi Meksika’nın parlamentosundan gelen kareler dünyanın gündemi oturdu. Mumyalanmış bedenler günlerce konuşuldu. “İnsanlık dışı varlık” olduğu öne sürülen cesetlerin kime ait olduğu iddia edildi?

A) Balina

B) Dinozor

C) Uzaylı

D) Terminatör

23. İlk Togg kime teslim edildi?

A) Cumhurbaşkanı Erdoğan

B) Haydar Aliyev

C) Kemal Kılıçdaroğlu

D) Elon Musk

24. Tarihin en büyük gaz rezervi hangi bölgede keşfedildi?

A) Akdeniz

B) Karadeniz

C) İç Anadolu

D) Marmara

25. Uzaya fırlatılan yerli ve millî gözetleme uydumuzun adı nedir?

A) Türkay

B) Toprak

C) İmece

D) Bayrak

26. Konutların kirasında yıllık artış sınırı yüzde kaç olarak belirlendi?

A) Yüzde 100

B) Yüzde 25

C) Yüzde 50

D) Yüzde 85

27. Eskiden terörle anılan, şimdilerde petrol fışkıran bölgemiz neresidir?

A) Diyarbakır

B) Kandil

C) Çukurca

D) Gabar

28. Yıllardır büyük problem olan ama bu yıl çözüme kavuşan EYT’nin açılımı nedir?

A) Eski Yurtta Kalanlar

B) Emeklilikte Yaşa Takılanlar

C) Evini Yazlığa Taşıyanlar

D) Eski Yaşta Takılanlar

29. Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemimizin adı nedir?

A) TGC Anadolu

B) İstiklal

C) Millî Mücadele

D) İstanbul 1453

30. Süper Lig’de geçen sezonun gol kralı kim oldu?

A) Icardi

B) Enner Valencia

C) Paul Onuachu

D) Mario Balotelli

31. Fatih Terim Yunanistan’da hangi takımı çalıştırıyor?

A) AEK

B) Olympiakos

C) PAOK

D) Panathinaikos

32. NBA’de 2023’te kim şampiyon oldu?

A) Los Angeles Lakers

B) Denver Nuggets

C) Boston Celtics

D) Miami Heat

33. Arda Güler; A Millî Takım’da oynayıp Real Madrid’e transfer olan kaçıncı oyuncumuz?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

34. Suudi Arabistan’da yapılması planlanan fakat organizasyon rezaleti sebebiyle ertelenen Süper Kupa hangi takımlar arasında oynanacaktı?

A) Beşiktaş-Fenerbahçe

B) Fenerbahçe-Trabzon

C) Trabzon-Galatasaray

D) Fenerbahçe-Galatasaray

35. Ankaragücü Başkanı’nın sahada yumruk atıp hastanelik ettiği hakemi hatırlayabildiniz mi?

A) Halil Umut Meler

B) Erman Toroğlu

C) Cüneyt Çakır

D) Abdulkadir Bitigen

36. Paris Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları 2023’te tarih yazdı. Kızlarımız geçtiğimiz yıl içinde kaç kupa kaldırdı?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

37. A Millî Futbol takımı çalkantılı bir yılı geride bıraktı. İtalyan teknik adam Montella’nın gelişiyle şahlanan futbolcularımız, EURO 2024’e gitme hakkı kazandı. Montella’dan önce millî takımın başında kim vardı?

A) Fatih Terim

B) Stefan Kuntz

C) Şenol Güneş

D) Mircea Lucescu

38. 2023’te dünyanın en kalabalık ülkesi değişti. Çin’i tahtından indiren ülke hangisi?

A) Malezya

B) Brezilya

C) Endonezya

D) Hindistan

39. İsrail, Gazze’de korkunç katliamlara imza attı. 7 Ekim’den bu yana 20 binin üzerinde insan öldürüldü. Siyonistlerin, vurup bir gecede en az 500 kişiyi katlettiği hastanenin adı neydi?

A) El-Ehli Baptist Hastanesi

B) Şifa Hastanesi

C) Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi

D) El-Amal Hastanesi

40. Gazze’de oluk oluk kan akıtan İsrail’e desteğe giden ve “Bir Yahudi olarak da buradayım” diyen hangi ülkenin dışişleri bakanıydı?

A) Almanya

B) ABD

C) Fransa

D) Rusya

CEVAPLAR VE DEĞERLENDİRME

Her doğru cevabı 2,5 ile çarpın, puanınız ortaya çıkacak.

0-40 PUAN: Sizin dünya ile ilginiz yok. Âlem yıkılsa umurunuzda değil.

40-60 PUAN: Kendi gündeminde birisiniz. İş güçten gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorsunuz. Arada bir göz gezdiriyorsunuz.

60-80 PUAN: “Gündemi de takip ederim işimi de yaparım” diyenlerdensiniz. Sizin için iyi bir gözlemci diyebiliriz.

80-100 PUAN: Çok iyi bir gündem kurdusunuz. Niçin bilgi yarışmalarına dâhil olmuyorsunuz?