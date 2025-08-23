Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik felç oldu. Uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

43 ilin kesiştiği yerde trafik felç! 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - 1. Resim

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14'üncü kilometresinde, Irmak köyü virajları mevkisinde Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

43 ilin kesiştiği yerde trafik felç! 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - 2. Resim

6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

Çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sıcak havada yavaş ilerleyen trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, bekleme süreleri dakikaları buldu. Yoğunluğun en çok hissedildiği güzergah, dron ile görüntülendi.

43 ilin kesiştiği yerde trafik felç! 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

