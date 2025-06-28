48 ilde siber suç operasyonu! 284 şüpheli yakalandı

48 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık ve Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 284 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada 284 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi, ürün satışı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

48 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

➡️ Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Trabzon, Yalova ve Zonguldak merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

🔻Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,

🔻Yasa Dışı Bahis,

🔻Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği,

🔻Bilişim Sistemine Girme ve

🔻Nitelikli Hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"