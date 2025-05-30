500 bin ehliyet alkol ve uyuşturucudan iptal! Ölümlü kazalar arttı, af yok

Çeşitli sebeplerle el konulan 690 bin ehliyet için verilen af önergesi, iki yıl önce 31 bin ehliyetin iade edilmesinden sonra trafik kazalarının artmasından dolayı reddedildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Ağır kusur sebebiyle el konan ehliyetler için beklenen af talepleri karşılık bulmadı. Trafik cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde CHP’liler tarafından, geri alınan ehliyetlere af getirilmesi önergesi verildi. Önerge, daha ehliyet aflarından sonra ölümlü trafik kazaları arttığı için reddedildi. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 690 bin civarında ehliyete el konuldu, alkollü araç kullanmadan 406 bin, alkolmetreye üflememekten 42 bin, uyuşturucu sebebiyle 20 bin ehliyet geri alındı. Bunun dışında 100 puanı geçtiği için el konulan ehliyet sayısı ise 21 bin. Drift atmaktan 5 bin 872, kırmızı ışıkta geçmekten 323, usulsüz çakar kullanmaktan 273, hız ihlalinden ise 123 ehliyet geri alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu “2023’te bir af çıkarmışız, 31 bin ehliyeti iade etmişiz ama bu, 2023’te trafikten ölümleri artırmış. Bu sebeple ehliyet affının bir alışkanlık hâline gelmemesini istiyoruz” dedi.

“GECENİN KRALLARI”NA DA CEZA

Komisyonda kabul edilen teklif ile getirilen trafik kurallarının ihlal edilmesini teşvik etmek ve övmekle ilgili cezayla özellikle sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre drift atan sürücülere 46 bin lira para cezası verilecek, ehliyetine el konulacak. Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşan, öven ve teşvik edenlere ise ayrıca 25 bin lira para cezası uygulanacak. Aşırı hız yapıp, aracın göstergesindeki hız rakamlarını kayda alıp paylaşanlar veya aracı kullanan değil de yanındaki kişi tarafından ‘Bak, gördünüz mü, arkadaşım 300 kilometre hız yapıyor’ paylaşımı yapanlar, drift yapan birisini kayda alıp ‘gecenin kralları’ diye övüp yayanlar 25 bin lira ile cezalandırılacak. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, bunlara örnekverirken “Gişelerden 120’yle, 130’la o dar koridordan geçip sosyal medyada iddialaşan insanlar var. Adam motosikletiyle akrobasi yapıyor 240’la, 260’la, 280’le giderken” dedi.