Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerlik düşüyor mu? Askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi azalıyor mu? sorularının cevapları sıkça araştırılıyor. Son dönemlerde sıkça konuşulan 'askerlik 9 aya düşecek mi' konusu ile ilgili resmi ağızdan açıklama geldi! Askerlik süresi düşecek mi? 2018 Askerlik süresi kısalıyor mu? Askerlik 9 aya düşecek mi? Bedelli askerlik sonrası gündeme gelen askerlik süresinin düşürülüp düşürülmeyeceği ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü.

Bu yıl askerlik süresi düşecek mi? Askerlik süresi 9 aya mı inecek? İşte detaylar...

ASKERLİK SÜRESİ KISALACAK MI? ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ, DÜŞÜYOR MU?

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü. Yakın bir dönemde ayrıntılı bilgilerin gelmesi bekleniyor.

"UZUN VADELİ BİR PROJE"

Basın mensupları tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a; "Tek tip askerlik tartışmalarıyla ilgili bir çalışma var mı?" şeklinde yönelttiği sorular karşısında yanıt verdi. Yeni askerlik sistemi hususunda açıklamalarda bulunan İbrahim Kalın;

"Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu... Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE ASKERLİK SÜRESİ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külleyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelmişti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde TSK'nın profesyonel askerliğe geçmesiyle birlikte 12 ay olan askerlik süresinin revize edilmesi de gündeme geldiği konuşulan konular arasında yer aldığı söylenmişti.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.

Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.