Adana'da komşu dehşeti! Baba öldü, 14 yaşındaki kızı yaralandı

Adana'da komşu dehşeti! Baba öldü, 14 yaşındaki kızı yaralandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da komşular arasında park tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda baba Hasan Akgün öldü, 14 yaşındaki kızı yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde komşular arasındaki kavgada kan aktı. 39 yaşındaki Hasan Akgün ile komşusu D.Y. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. 

Kavgaya dönüşen olayda D.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Hasan Akgün ve kızı A. Akgün (14) yaralandı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hasan Akgün, özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından vurulan kızı A. Akgün ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Akgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A. Akgün ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ZIRHLI ARAÇLARLA YOL KAPATILDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.

Ekipler, girişleri zırhlı polis araçlarıyla kapatılan sokakta ve bazı park halindeki araçlarda delil topladı.

Hasan Akgün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

