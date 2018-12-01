Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

G20 zirvelerinin 13'ncüsünü bugün Arjantin'de gerçekleştirdik. Arjantinli dostlarımızı bu yılki zirveyi başarılı yaptıkları için tebrik ediyorum.

- Hayata geçirdiğimiz projeleri diğer liderlerle paylaştım

- Eğitim konusu ilk kez Arjantin G20'de gündeme gelmiştir. Biz de Türkiye olarak kız çocuklarının eğitimine dikkat çektik, gerekli tavsiyelerimizi ilettik.

- Önümüzdeki dönemde Hazar enerji kaynaklarının ülkemiz üzerinden Batı ülkelerine iletilmesi için düzen göstereceğiz.

- Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de katkı yapıyoruz.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi hukukunu korumakta kararlı. Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz.

"FIRAT'IN DOĞUSUNU DA KURTARACAĞIZ"

Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız. Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya asla izin vermeyeceğiz.

- Maalesef bugün dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insan hayatını elektrikten mahrum geçirmek zorunda kalıyor.

- Suriyeliler için 33 milyar dolar harcadık

- Mülteciler toplama kamplarına hapsedilemez. G20 ülkeleri mültecilere ağırlık vermeli.

- Türkiye içinde eylem yapan militanlar siyasi sığınmacı adı altında batıda dolaşıyor

- PKK'lı teröristlerin binlerce TIR silahla desteklendiğine hergün şahit oluyoruz.

- FETÖ'cüler kimi ülkeler tarafından korunuyor.

- Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmeli. Yemen'in bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü korunmalıdır.

- Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda ortaya konan tavır sınama olmuştur. Türkiye vicdanın ve hukukun yanında olmuştur. Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı ortaya koyduk.

- Kaşıkçı cinayetini siyasi mesele olarak görmedik. Suudi yönetimi gerekli desteği vermedi.

- Cemal Kaşıkçı'nın 7.5 dakikada boğularak öldürüldüğünün kanıtı var. Biz bunu dünyayla paylaştık.

- Suudi yetkililer suçluları bize vermiyor. Suudi Arabistan'dan gelen savcı elindeki bilgileri bizimle paylaşmadı. Yerel işbirlikçiyi açıklayacaksınız

TRUMP'LA GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Amerika ile Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklığa bağlı olduğu ortadır. Şu anda Kuzey Suriye'de Fırat Doğusu Münbiç, bu çevrede Fırat Kalkanı ve İdlib'i değerlendirme imkanı bulduk. Münbiç'i kendileriyle ele aldık."

Halkbank konusunda kendileriyle görüştük. Gerekli bilgileri verdik. Bankamızın yetkilileri de şuan oradalar.

Ayrıca FETÖ konusunuda konuştuk. Ben bu konuda ümidimi yitirmek istemiyorum hala umutluyum. Umarım FETÖ konusunuda çözeceğiz."