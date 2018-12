Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gezi Park eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılıktan, yakalama kararı veren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderilen talep yazısında, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmayla ilgili çarpıcı tespitlere yer verildi. Başsavcılık yazısında özetle şöyle denildi:



SANATÇILARI EYLEMLERE ÇEKMİŞ

“Gezi eylemlerinin gelişigüzel ortaya çıkmadığı, bir organizasyon dahilinde, sistemli ve planlı olarak yürütüldüğü, demokratik hak ve masum protesto gösterileri şeklinde lanse edilmesine rağmen asıl amacın, yurt genelinde şiddet eylemlerinin çeşitli terör örgütleri vasıtasıyla tüm yurda yayılarak kaos ve kargaşa ortamı meydana getirme olduğu anlaşılmıştır. Bu doğrultuda ülkemizde sol fraksiyonlu terör örgütlerinin sahada mevcut bulunan potansiyel militan gücünden ve bu örgütlerin Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine yönelen sürekli bir eylem gayretinde olmaları sebebiyle daha önce sahneye konulan bu planın, diğer ülkelerde olduğundan farklı olarak, ülkemiz sosyal ve ideolojik yapısına uyarlandığı, hükûmeti ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye imkân sağlayacak boyutlara ulaşmasının hedeflendiği, bu yöndeki faaliyetlerin de dış ülkelerdeki eylemlerle benzerlikleri, soruşturma kapsamındaki tespitler sebebiyle Gezi Parkı eylemlerinin de George Soros ve aynı düşünce amacını hedefleyen odakların ülkemizdeki mevcut uzantıları tarafından organize edildiği tespit edilmiştir. Alabora ve birlikte hareket ettiği şahısların, çıkan olayların alevlendirilmesi için Twitter üzerinde örgütlenme gerçekleştirdiği, PKK, DHKP/C, MLKP gibi sol terör örgüt üye ve yandaşlarını, Oyuncular Sendikası aracılığıyla da tiyatro ve sinema oyuncularını sokak eylemlerine çekmeye çalıştığı tespit edilmiştir.



CAN DÜNDAR ETKİ AJANIYDI

Şüpheli Can Dündar’ın insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı, olay yerindeki terör örgütü mensuplarının direncini artırmaya çabaladığı, kendisine verilen etki ajanlığı görevini yürüttüğü anlaşılmıştır.”

Savcılık yazısında, Gezi Parkı eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar neticesinde, planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.