Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - KATOVİÇE

İklim değişikliği ile mücadelede gözler Polonya’daki İklim Değişikliği Zirvesi’ne çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24’ncü Taraflar Konferansı (COP24) Devlet Başkanları Oturumunda konuştu. Kurum, “Gerek dünyada gerek Türkiye’de, aşırı hava olayları yaşıyoruz. Örneğin, İstanbul’da 2017 yılında gerçekleşen 20 dakikalık dolu yağışının verdiği zarar 225 milyon dolar oldu” dedi. Kurum, Türkiye’nin bu sözleşme kapsamındaki yerini de değerlendirerek, “Burada en büyük beklentimiz, Türkiye’nin iklim sistemi altında hakkaniyetli bir konuma sahip olması. Özellikle Yeşil İklim Fonu altındaki finans desteğine erişimimizi sağlayacak kararın Polonya’da alınmasıdır” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sanayi Devrimi’ni takiben çevrenin, insan eliyle büyük bir tahribata uğradığını belirterek “Bilhassa aşırı tüketim çevreye büyük zararlar vererek, ekositemdeki dengeyi bozdu. Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği de, dünyanın geleceğini tehdit eden büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. İklim değişikliği dünyamızın ve çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor. Hükûmetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin 1,5 Derecelik Küresel Isınma Özel Raporu, iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetini gösteriyor” dedi. İklim değişikliğiyle mücadelede küresel işbirliğinin sağlanmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Bakan Kurum, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, söz konusu çabalara katkı sağlamak için, küresel iklim değişikliği ile mücadelede yol haritamızı belirledik. Hızla gelişen bir ekonomi olarak, sera gazı emisyonlarını 2030 yılında yüzde 21’e kadar artıştan azaltmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2017 yılında Sıfır Atık Projesi’ni başlattıklarını hatırlatan Kurum “2023 yılına kadar ulusal düzeyde Sıfır Atık Sisteminin kurulumunun tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaştığımızda yıllık 4 milyar dolar tasarruf edecek, 100 bin kişiye de istihdam sağlamış olacağız” dedi.