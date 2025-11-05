Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi başladı: 1,5 yıllık imza

Kaynak: Anadolu Ajansı
Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Recep Uçar ile yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu şehrin uzun yıllardır istediği rekabetçi ve Avrupa için yarışan bir takım oluşturabiliriz. Konyaspor için güzel bir dönem olacağını hissediyorum" dedi.

TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir'den 8 Eylül'de ayrılanteknik direktör Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, kulüp yöneticisi Ali Kaya ve Yusuf Küçükbakırcı ile Çağdaş Atan hazır bulundu.

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi başladı: 1,5 yıllık imza - 1. Resim

"YOĞUN İLGİ BENİÇOK MUTLU ETTİ"

Törende konuşan Atan, Konyaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Kendisini karşılamaya gelen taraftarların heyecan ve coşkusundan etkilendiğini belirten45 yaşındakiçalıştırıcı, "Bugün de basın mensuplarının yoğun ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Şehrin ve taraftarın desteğini hissetmek benim için çok önemli. Çünkü bu şehrin, bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarlarıdır" dedi.

Konyaspor'da 2018'de de görev yaptığını hatırlatan Çağdaş Atan, "Bu güzel kulüple, büyük taraftarla güzel anılar biriktirdim. O dönemde zor bir görevi yerine getirmiştik. Bugün ise bana göre daha iyi bir tabloyla geldik. Eski teknik direktörümüz ve ağabeyim olarak gördüğüm Recep Uçar'a teşekkür ediyorum. Bize puan, fiziksel ve moral olarak iyi durumda bir takım bıraktı" şeklinde konuştu.

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi başladı: 1,5 yıllık imza - 2. Resim

"SABIRSIZIM, HEYECANLIYIM, GURURLUYUM"

Yeni dönemde hedeflerinin Konyaspor'u yukarılara taşımak olduğunu vurgulayan Atan, "Bu şehrin uzun yıllardır istediği rekabetçi ve Avrupa için yarışan bir takım oluşturabiliriz. Teklif geldiğinde fazla düşünmedim. Kalbimde, aklımda ne varsa onları vermek istiyorum. Konyaspor için güzel bir dönem olacağını hissediyorum. Güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum, enerjimiz tuttu. İlk başta başkanımız ve yönetimimizle sonrasında dün karşılamaya gelen taraftarlarımızla. Umarım bu enerjiyi daha yükseğe taşıyarak iyi oyunla ve sonuçlarla stadı dolduracağız. Coşkuyla rakiplere kabus haline getireceğimiz bir ortama dönüştürebiliriz. Sabırsızım, heyecanlıyım, gururluyum" sözlerini sarf etti.

