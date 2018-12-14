İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca,  FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel  iletişim amacıyla ankesör-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağlayanlara yönelik  219 muvazzaf asker hakkında alınan gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli  46 ilde operasyon düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında başından vurularak gazi olan TEM  Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verilen operasyon kapsamında, 219 şüpheliden şu  ana kadar 101'i gözaltına alındı.
 
Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis  ekiplerinin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.
  
Bu arada, gözaltına alınan muvazzaf denizci Astsubay M.O'nun evinde  yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''Hutbeler'' adlı CD'sinin  çıktığı öğrenildi.
 
Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 89'unun Kara Kuvvetleri  Komutanlığı'nda, 31'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 85'inin Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 11'in Jandarma Genel Komutanlığı'nda ve 3'ünün Sahil  Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerden 4'ünün albay,  5'inin yarbay, 10'unun binbaşı, 14'ünün yüzbaşı, 51'inin üsteğmen, 1'inin teğmen,  115'inin astsubay ve 19'unun uzman çavuş olduğu kaydedildi.