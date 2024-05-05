Vakıf Haftası'nın 100'üncü yılı 201 eserin açılışıyla kutlanıyor

Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor

Vakıflar için tarihi gün! Harap haldeki onlarca restore edilen eser için hasret bitiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan ‘Vakıf Haftası’ ile ilgili kutlama mesajı paylaştı. Mesajda "Bu sene Vakıf Haftası'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü 100'üncü yılına özel 201 eserimizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz." vurgusu yapıldı.

Yayınlanan mesajda vakıf kurucularına, çalışanlarına, yardımseverlere yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları dayanışma için teşekkür edildi.

"VAKIF KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK BORCUMUZDUR"

Vakıf kültürünün sosyal dayanışmanın mihenk taşı olduğunun altını çizen mesajda şunlar ifade edildi:

“Vakıf kültürü, kadim medeniyetimizin paha biçilemez miraslarından biri olarak günümüze kadar ulaşmış bir kültürdür. Bu kültürün mihenk taşı, yardımlaşma ve dayanışmadır. Bu mihenk taşının yeri, şefkat ve merhamet ile sağlamlaşmakta, güçlenmektedir.

Vakıflarımız, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunmuştur ve dokunmaya devam etmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, mazlum ve muhtaçların daima yanında olan vakıflarımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz.

Hem ülkemiz topraklarında hem de gönül coğrafyamızda nice eşsiz çalışmayı hayata geçiren vakıflarımız, hem milletimizin hem de çeşitli coğrafyalarda yaşayan toplumların gönlünü, muhabbetini kazanmıştır. Bu kazanım, hiçbir maddi kazanç ile elde edilemeyecek kadar kıymetli bir kazanımdır.

Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlü bir şekilde yaşatan vakıf kurucuları, vakıf çalışanları ve yardımseverlere bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz.

Vakıflarımızı ve vakıf kültürümüzü yaşatmak geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur.

Bu sorumluluğun bir gereği olarak hayır hizmetlerimizin yanı sıra geçmişten günümüze miras eserlerimizin restorasyonu ve ihyası ile bu senenin Vakıf Haftası’nda Vakıflar Genel Müdürlüğü 100'üncü yılına özel 201 eserimizi açarak Vakıflar Haftası’na girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kadim vakıf kültürünü yaşatan vakıflarımızın, Vakıflar Haftası kutlu olsun”