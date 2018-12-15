Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine 14-15 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.