TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine 14-15 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Kuzey Irak’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
15.12.2018 - 16:50 | Son Güncelleme: 15.12.2018 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : Kuzey Irak,
593594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593594.aspx
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