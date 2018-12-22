TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 2 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
22.12.2018 - 17:15 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : terörist,haberler,
594742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594742.aspx
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