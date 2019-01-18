Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne almanın mutluluğunu yaşadı. Okul öncesinde 1 milyon 542 bin 491, ilköğretimde 10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğretimde 5 milyon 391 bin 580 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci, bugün karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline girdi.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN DİNLENME FIRSATI

Yarıyıl tatiliyle birlikte 920 bin 524'ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701'i de özel okullarda görev yapan toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen de dinlenme fırsatı bulacak.



4 ŞUBAT DERS BAŞI

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 4 Şubat Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

KARNE HEYECANI YERİNİ KAR SEVİNCİNE BIRAKTI

Bodrum'da bulunan bir ilköğretim okulunda yarıyıl karnelerini alarak okul bahçesine çıkan öğrenciler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Amiral Turgutreis İlkokulu idaresi, öğrencilere karne hediyesi olarak okul bahçesine kamyonlarca kar döktürdü. Yarıyıl tatili için karnelerini almaya gelen öğrenciler son derslerine girdikten sonra, kamyonlarla gelen kar okul bahçesine döküldü.



MİNİK ÖĞRENCİLER EĞLENDİ

Karnelerini alan öğrenciler bahçeye çıktıklarında büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Tüm okul bahçesini karla kaplı gören minik öğrenciler çılgınlar gibi eğlendi. Kartopu oynayan öğrencilere öğretmenler ve veliler de eşlik etti.Bol bol çocuklarının fotoğraflarını çeken veliler “Çocuklarımız bize karın nasıl bir şey olduğunu soruyorlardı. İlk kez karla karşılaşan çocuklarımız çok mutlu oldu” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI

Hayatlarında ilk kez kar gören minik öğrenciler doyasıya eğlendi. Öğrencilerin karne sevinci yerini kar sevincine bıraktı. Birbirleri ile dakikalarca kartopu savaşı yapan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Okul müdürü Aysel Altınç, önemli olanın çocukların anılarına bir dokunuş yapmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Mutlu çocukluk anıları mutlu yarınlardır. Çocukların anısında, belleğinde mutlu anılar oluşturmuşsak, anılarında bir dokunuş yaptıysak ne mutlu bize” dedi.