Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 16.45 sıralarında Zeytinburnu’nda bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşamüstü bir iş yerine giren kadın hırsız içeride kimsenin olmadığını görünce kasaya doğru yöneldi. Kadın hırsız kaşla göz arasında burada duran cep telefonunu cebine koydu. Bu sırada çırağıyla birlikte dükkanın arka tarafından gelen iş yeri sahibi, kadının hareketlerinden şüphelendi. Hiçbir şey olmamış gibi dükkanda dolaşmaya devam eden kadın, adamı karşısında görünce panikleyerek cansız mankeni devirdi. Daha sonra da esnafın yönlendirmesiyle dışarıya çıkartılan kadın hızla uzaklaştırıldı. Kadının dükkandan ayrılmasının ardından tezgahı kontrol eden esnaf, cep telefonunu göremeyince çalındığını anladı. Bu sırada çırak dışarı çıkarak kadını aramaya başladı ancak kadın hırsız kaçmayı başardı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.