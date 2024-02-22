6 Şubat'ın ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında ölen Proteo unutulmadı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin ardından enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere geldiği Türkiye'de hayatını kaybeden Proteo unutulmadı. Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki köpek eğitim parkuruna Proteo'nun ismi verilecek.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde art arda meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için Meksika'dan Türkiye’ye gelen ve burada hayatını kaybeden arama-kurtarma köpeği Proteo'nun adı Kayseri'de yaşatılacak.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki köpek eğitim parkuruna Proteo'nun isminin verileceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Yusuf Deliktaş ise Millet Bahçesi Konferans Salonu'nda hayvan sahiplerine, hayvanların beslenmesi, temizliği, bakımı, aşılanması gibi süreçlerde eğitim vereceklerini kaydetti.

25 ŞUBAT'TA FAALİYETE GEÇECEK

Toplam 590 metrekare alana sahip Köpek Eğitim Parkuru'nda köpekler için 10 farklı tipte parkur bulunuyor. Zemini kum olacak şekilde tasarlanan eğitim parkurunda, 25 Şubat'ta uzman eğitmen Burak Safa Bayram tarafından köpek sahiplerine temel itaat, engel koşusu ve çeşitli eğitimler verilecek.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin Maraş depremlerinin akabinde yaptığı uluslararası yardım çağrısının ardından Meksika’dan gelen arama-kurtarma ekibinin bir parçası olan Proteo, Adıyaman'da iki kişinin sağ kurtarılmasında önemli rol oynamıştı.

Meksika Savunma Bakanlığı, depremden altı gün sonra, 12 Şubat’ta sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Yol arkadaşımız Proteo’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye’deki kardeşlerimizin aranması ve kurtarılmasında Meksika ekibinin bir üyesi olarak görevini yerine getirdin. Kahramanca çalışman için teşekkür ederiz” açıklamasında bulunmuştu.