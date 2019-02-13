Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) çok maksatlı amfibi hücum gemisi "TCG Anadolu"nun bu yılın ilk çeyreğinde suya indirilmesinin planlandığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "TCG Anadolu Geliyor" başlığıyla paylaşımda bulunuldu. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğine sahip geminin inşasıyla ilgili görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "milli ve yerli" vurgusu yapıldı.

Paylaşımda, güç aktarma kabiliyetine sahip olan ve insani yardım operasyonları için de kullanılabilecek gemide, F35B uçaklarının konuşlanabileceği, genel maksat hava araçlarının yer alabildiği ve bir amfibi taburdan oluşan denizaşırı mukabele birliğinin barınabileceği bilgilerine yer verildi.