İstanbul Karadenizliler Derneğince Kağıthane Kültür Merkezi’nde  düzenlenen "Karadeniz Buluşması"na katılan Yıldırım, İstanbul'un Türkiye'nin  özeti olduğunu anlattı.Kağıthane'nin özel bir ilçe olduğunu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı  Kılıç'ın 15 yıldır bu ilçeye hizmet ettiğini dile getiren Yıldırım, bunun bir  bayrak yarışı olduğunu, şimdi bayrağı devralmaya hazırlanan Kağıthane Belediye  Başkan Adayı Mevlüt Öztekin'e 31 Mart seçimlerinde destek istediğini söyledi.

İstanbul'un 81 vilayetin kardeşçe buluştuğu, Türkiye'nin özeti bir  şehir olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İstanbul Türkiye'nin lokomotifidir, İstanbul  hapşırırsa Türkiye nezle olur. İstanbul'u Türkiye'nin 100. yıl hedeflerine  taşıyacak önemli projelerimiz var. Bu projeleri gerek 39 ilçe, gerekse büyükşehir  çapında önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.Yıldırım, Karadenizli olmanın ülkesine, bayrağına, devletine sahip  çıkmak olduğuna işaret ederek, bayrak ve millet aşığı insanlar olduğunu da 15  Temmuz'da gördüklerini belirtti. Binali Yıldırım, "O gece bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Ülkenin  geleceğine sahip çıktınız. Karadeniz de bizim, Doğu Anadolu da Güneydoğu, İç  Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgeleri de bizimdir. 81 milyon kardeşimiz bütün  kardeşlerimiz biriz, beraberiz, birlikte Türkiyeyiz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler

31 Mart'taki yerel seçimlere değinen Binali Yıldırım, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Yerel seçimde 2 ittifak var. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak  karşınızdayız. Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP var. Mesele milletse gerisi  teferruattır. Diğer ittifakta da CHP, İYİ Parti, bir de HDP var. Bu 2 ittifak  seçime giriyor. Kararı İstanbul ahalisi verecek. Ben şunu istiyorum, bu seçim  ittifaklar arası rekabet yerine İstanbul'un geleceğine yönelik İstanbulluların  kararına dönüşsün. İstanbul'u konuşalım, projeleri ve İstanbul akıbetini  konuşalım. Genel siyasette üst düzeydeki mücadeleye, İstanbul'un gündemi arada  gümleyip gitmesin. Çünkü günün sonunda genel siyaset devam edecek. İstanbul'da  seçtiğiniz adaylarla baş başa kalacaksınız. O yüzden size en büyük talebim şudur.  Yereli konuşalım, İstanbul gündemini takip edelim, İstanbul'un geleceğini  düşünelim, İstanbul'un geleceği evlatlarımızın ve Türkiye'nin geleceğidir.  Bu  seçimlerin 2023'e giderken cumhuriyetimizin 100. yılına giderken çok önemli  olduğunu ifade etmek istiyorum."

Konuşmasının ardından Yıldırım'a İstanbul Karadenizliler Derneği  Başkanı Ahmet Balcı tarafından plaket takdim edildi.