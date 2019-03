Türkiye Gazetesi

YÖK Başkanı Saraç'ın "Bu yıldan başlayarak her yıl üniversitelere başarı karnesi verilecek" açıklamasının ardından karne kriterleri belli oldu.

İşte üniversitelerin 2018 yılı değerlendirme kriterleri...

Üniversitelerin her yıl çeşitli açılardan değerlendirilerek sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğine vurgu yapan Saraç, "Bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayımlama kararı aldık. Üniversitelerimiz çeşitlendi, farklılaştı, sayıları arttı, rekabet gerekiyor. Rekabetin sonucunda başarının gözlemlenmesi, ölçülmesi ve bunun da topluma objektif ve nesnel bir şekilde açıklanması gerekiyor. Üniversitelerin değerlendirilmesi 5 ana başlıkta 42 göstergede olacak. Bu göstergelere ait 2018 yılı verileri ile üniversitelerimiz ölçülecek ve değerlendirilecek. Her bir üniversitenin geçen bir yıl içindeki performansının değerlendirilmesi her yılın başında açıklanacak" dedi.



"AMAÇ ÜNİVERSİTELER ARASINDA ADALET TEMELLİ REKABET"