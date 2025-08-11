Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > 6.1'lik depremde hasar gören camiyi inceliyordu! Üzerine malzeme düşen adam hayatını kaybetti

6.1'lik depremde hasar gören camiyi inceliyordu! Üzerine malzeme düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Manisa’nın Gördes ilçesindeki Kobaklar Mahalle Camisi hasar gördü. Camide inceleme yapmak isteyen bir kişi üzerine malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi’ndeki cami hasar gördü.

ÜZERİNE MALZEME DÜŞTÜ

Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara inceleme yaptıkları sırada üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralandı.

6.1'lik depremde hasar gören camiyi inceliyordu! Üzerine malzeme düşen adam hayatını kaybetti - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt Altungeyik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6.1'lik depremde hasar gören camiyi inceliyordu! Üzerine malzeme düşen adam hayatını kaybetti - 2. Resim

AB'nin "Chat Control" planı şoke etti! "Özel yazışmalarınız artık taranacak"
