6.1'lik depremde hasar gören camiyi inceliyordu! Üzerine malzeme düşen adam hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Manisa’nın Gördes ilçesindeki Kobaklar Mahalle Camisi hasar gördü. Camide inceleme yapmak isteyen bir kişi üzerine malzeme düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi’ndeki cami hasar gördü.
ÜZERİNE MALZEME DÜŞTÜ
Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara inceleme yaptıkları sırada üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt Altungeyik tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar