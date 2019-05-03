Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkezde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptıkları olağanüstü itirazda gelinen son süreci değerlendirdi. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Yavuz, özetle şunları söyledi:

YSK’NIN KARARINI BEKLİYORUZ

CHP’ye seslendik. ‘Bu size yaramıştır diye sesinizi çıkarmazsanız, örtmeye çalışırsanız hatta daha öte maniple etmeye çalışırsanız bu gelecekte sizi de vurur. Bu doğru değil, Türkiye’nin ikinci partisine bu yakışmaz, gelin bu süreci hep birlikte arındıralım’ dedik. YSK’ya olağanüstü itirazda bulunduk. Ara kararlarla birlikte yapılan araştırmalar bize gösterdi ki, baştan beri ne ileri sürdüysek, bunların hepsi doğru çıkıyor. Şimdi YSK’nin kararını beklemeye geçtik.

ORGANİZASYON ÇOK NET

İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Sandık başkanları ve yönetimlerinin görevlendirmeleri kamu görevlilerinin dışına çıkılarak yapıldı. Siyasi parti üyeleri sandık başkanı olarak görev yaptılar. Özellikle bir partiden önemli derecede var.

BU RAKAMLARIN ÖTESİNE GEÇTİK

YSK’ya yapılan başvuruların içeriğine ilişkin bilgi veren Yavuz “Rakamlara ilişkin şunu söyleyebilirim, 2-3 bin civarında bir rakamdan bahsediyoruz ama bu rakamın ötesine geçti artık” dedi.

MESELEYİ DETAYLI ARAŞTIRDIM

Ankara’da CHP’nin 2014’teki seçime itirazının YSK tarafından reddedildiğinin hatırlatılması üzerine Yavuz “‘Biz söylediği- mizde siz pek ciddiye almamıştınız’ şeklinde bizi de itham ediyorlar. Bunun üzerine ben meseleyi enine boyuna araş- tırdım. Şu anda elimde de CHP’nin buna ilişkin ileri sürdüğü gerekçeler var. Bir tane somut bir hadiseden bahsedilmiyor burada. Bir kere geçersiz oy sayısı çok daha az, aradaki fark çok daha fazla bir kere oradan uymuyor. Biz çok net hatta bugüne kadar ileri sürülmeyen ve bugüne kadar ortaya çıkmayan birtakım handikapları ortaya koyduk. Sandık başkanlarına ilişkin bu manzara bugüne kadar hiç ortaya çıkmamıştı. Sayım döküm cetvellerine ilişkin olanı da çıkmamıştı” diye konuştu.

YAŞANANDAN İBRET ALINMALI

“İstanbul’da ilçelerde şaibe yok mu?” sorusu üzerine Yavuz “‘İlçelerde kesinlikle yoktur’ demem mümkün değildir. Ama ağırlıklı olarak yönelinen yer İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleridir. Buradan alacağımız dersle kesinlikle YSK kamu görevlilerinin dışından sandık başına görevli atama işini netleştirmelidir ve kapatmalıdır. Yöntem de şudur; bir yazılım yapılacak, tüm kamu görevlileri o yazılıma T.C. kimlik numarası ile girecek, onların dışındaki kişiler asla sisteme kabul edilemeyecek” ifadelerini kullandı. İstanbul’da seçimin iptali söz konusu olması durumunda aday- ların aynı olacağını belirten Yavuz “İstifa ve ölüm olmadığı sürece aynı adaylarla seçime gidilecek. Sandık başkanlarının aynı olacağını düşünemeyiz. Çünkü orada tam bir kanunsuzluk var” dedi.

CHP'NİN 2014 İTİRAZI İLE YAŞANANLAR FARKLI

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara’da CHP’nin 2014’teki seçime itirazı ile 31 Mart’taki İstanbul sonuçları için yapılan itirazlardaki gerekçelerin aynı olmadığını söyledi. Ankara’da CHP’nin 2014’teki seçime itirazı YSK tarafından reddedilmişti. CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın’ın YSK’ya sunduğu dilekçede şunlar yer almıştı: Ankara genelinde 124 bin 75 geçersiz oy olduğu, muhtarlık pusulalarının mavi zarf içerisine konulması sesebiyle seçim sonucunu etkileyecek sayıda oyun geçersiz sayıldığı, arkasında mühür olmayan oy pusulaları ve üzerindeki iki mühür bulunmayan oy zarflarının geçersiz sayıldığı, seçim sonuçlarında birinci ve ikinci çıkan aday arasındaki farkın dört katından fazla geçersiz oy bulunduğu, sonuçların bilgisayara girilmesinden önce sandık seçim tutanaklarındaki maddi hataların düzeltilmesi için terminaller kurulduğu, bu terminallerde ortaya çıkan yanlışlıkların gerçek sonuçlar kontrol edilmeden elle sandık başkanları tarafından değiştirildiği, tutanaklar üzerinde tahrifatlar yapıldığı, seçimin geçici sonuçlarının açıklanmasından itibaren Ankara seçmeninde genel olarak seçim sonuçlarında oynama yapıldığı düşüncesi hâsıl olduğu, sandık kurulu başkanlarının yanlı tutumları, sandık torbalarının belediyenin araçlarıyla taşınmasından dolayı Ankara ilinde tüm sandıkların yeniden sayılsın.

AK PARTİ'NİN 2019 İTİRAZ

9 MADDENİN 8'İNİ YSK KABUL ETTİ

AK Parti’nin İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin YSK’ya 9 iddiadan oluşan bir liste vererek araştırılmasını talep etmiş, kurul bu 9 maddeden 8’ini kabul etmişti. YSK, sadece KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin yaptıkları itirazı reddederken; kabul edilen 8 maddenin ise araştırılmasına hükmetmişti. AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde ise oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı ve zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. EK dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda İstanbul’da büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti. MHP de İstanbul Büyükşehir ve Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptalini talep etti. Ayrıca, İYİ Parti’nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki YSK ara kararına itirazı YSK tarafından reddedildi.