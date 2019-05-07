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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama
07.05.2019 - 14:16 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:"Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirmekte olduğu sondaj faaliyetine ilişkin olarak bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir"
Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı:,
622751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622751.aspx
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