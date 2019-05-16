Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

DHKP/C'nin TBMM'de saldırı hazırlığı ve yakalanmaları

Öncelikle DHKP/C'ye bakmak gerekir. DHKP/C içerisinden istihbarat almak zor. Uluslararası ve içeride DHKP/C'yi besleyenler var. DHKP/C'nin tüm yönetici komitesi ve yapılanmaları avukatlanma komitesi bunların çözüldü. Avukatlarına yapılan operasyonla ilgili büyük darbe aldılar. DHKP/C gibi terör örgütlerinin önemli özellikleri var. Bürokrasi, devlet adamları ve iş caimasına yönelik saldırıları söz konusu oldu. Bir de beslendikleri yer var 'kırsal'. Tunceli-Dersim bölgesinde konuşlandırılırlar genelde. Tunceli bölgesinde ve kırsalda bir tane DHKP/C kalmadı. Yurt içinde DHKP/C'li bir tane bile yöneticileri yok. DHKP/C memur yapılanması ve siyasilerle ilişkiler içerisinde. Özellikle CHP'lileri de uyardık 5 belediyeye DHKP/C'li koymuşlardı uyarılarımızla çıkarttılar onları.

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