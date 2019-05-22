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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
22.05.2019 - 11:49 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 11:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."
Etiketler : ırak,kuzey,hava harekatı,
626342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626342.aspx
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