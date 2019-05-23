Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bugün itibarıyla önemli bir yere geldiğini vurgulayan Soylu, ülkenin ekonomik saldırılarla zayıflatılmak istendiğini ancak darbelere rağmen bunun başarılamadığını kaydetti.

Bakan Soylu, kendisine İçişleri Bakanlığı görevi verildiğinde cebine bir CD alıp, jandarma ve emniyet istihbaratına “Elinizdeki bütün bilgileri kopyalayın bunu kendi kasama koyacağım” demenin doğru bir davranış olamayacağını vurgulayarak “Benim gö-revim suç ve suçlu ile mücadele, böyle bir şey olur mu? Arkadaş Büyükşehir Belediyesine geçici olarak geldi, ilk verdiği talimat verilerin kopyalanması oldu. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bugün de bana laf söylemiş, ‘İstanbul’da iftarlara neden katılıyor?’ demiş. Allah’tan Cumhurbaşkanı falan değil, İstanbul’a sokmayacak, yasaklayacak bizi” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine yönelik endişeleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: Sanki ideolojik kamplaşmanın günü olarak tezgâhlanmaya çalışılıyor. Bir siyasal çatışmanın başlangıç günü olarak tezgâhlanmaya çalışılıyor. 31 Mart seçimleri şaibeli bir şekilde bitmiş olsaydı, 5 yıl boyunca İstanbul’da bu şaibe konuşulacaktı. YSK bir karar verdi, onlardan alıp bize vermedi, er meydanını açtı ‘yarışın’ dedi. İstanbul’da 31 Mart’ta haksızlığa uğramasaydık, alıp başımızın üstüne koyar bundan da kendimize bir ders çıkarırdık. Bir haksızlık var ona karşı çıkıyoruz. Bize güvenin bize itimat edin ama İstanbul’umuzu bu zihniyete teslim etmeyelim.