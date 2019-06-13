Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karamollaoğlu’nun bu iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan anında cevap geldi. Soylu “Bir yıl önce 6 Temmuz 2018’de bir müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018’de de pasaportunu Sayın Temel Karamollaoğlu alıyor. Ne nüfus idaresinde, ne de emniyette, sistemimizde böyle bir kaydımız (terör) söz konusu değil. Yani bir terör işi olabilmesi için bir terör hadisesi olması lazım. Bir yıl önce nasıl böyle bir durum tekrar meydana geldi ben bunu anlayabilmiş değilim. Sadece ben bunun bir seçim malzemesi olarak kullanıldığını düşünüyorum” dedi.