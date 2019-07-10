Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı toplantıda, Irak heyetinde ise Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi yer aldı. Irak heyeti ile gerçekleşen toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Abdülmehdi’nin talimatıyla başlatılan süreç çerçevesinde gerçekleştirildi.
Bakan Akar, Iraklı heyet ile yapılan toplantıya katıldı
10.07.2019 - 22:17 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 22:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Iraklı üst düzey heyet ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan akar,
636201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636201.aspx
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