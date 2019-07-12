Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek binasına fahiş kiralar ödendiği yönündeki iddiaya ilişkin Gümrükçüoğlu, binanın KADEM Vakfının mülkü olduğunu kaydetti. KADEM’in hiçbir uluslararası vakıftan fon almadığına dikkat çeken Gümrükçüoğlu “KADEM’in kaynağını ‘Soros’ ifadesiyle bir arada zikretmek bir iftiradır” şeklinde konuştu. Gümrükçüoğlu, bir diğer konunun da toplumsal cinsiyet meselesi olduğuna dikkati çekerek “Toplumsal cinsiyet derken eş cinselliği ya da cinsiyetsizleştirmeyi kastettiğimiz iması akla ziyan bir iddiadır. KADEM için toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğe toplumların yüklediği farklı görev ve sorumlulukları ifade eder” dedi.