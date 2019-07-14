Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Dr. Hayri Baraçlı, Başkan İmamoğlu’nun kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hakkındaki iddialar üzerine açıklama yapmasının zorunluluk oluşturduğunu kaydeden Baraçlı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Cuma günü Ankara’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “'Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları şu anda İBB'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Biz, oraya yönetim atayamıyoruz. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar' gibi talihsiz açıklamalarda bulunmuş, bu açıklamalar bazı basın yayın organlarında gerçekliği sorgulanmadan yer almıştır. Ve maalesef halen yer almaya ve tartışılmaya devam edildiği görüldüğünden bu iddialara karşılık gerçek durumu paylaşmak isterim” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişiği kesildikten sonra öğretim üyeliği görevine geri döndüğünü kaydeden Baraçlı, “Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve yönetim kurulu başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır. Ayrıca emekliye ayrılan Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut ise istifa sonrası emekliye ayrıldıkları için ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir. Yine istifa eden diğer Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ise yönetim kurulu başkanı oldukları iştirak şirketinin genel kurulunun toplanması için gerekli çalışmaları yapmışlardır. İBB iştiraklerinde genel kurulların toplanması için çalışmalar yapılmış ve geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır. Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arkadaşlar da yönetim kurulu başkanı olarak genel kurulu toplamak için gerekli işlemleri takip etmişlerdir. İşlemlerin tamamlandığı Cuma günü itibariyle ise iştiraklerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile istifa etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

“6 aydır hak edilmeyen maaş alma iddiası da en hafif tabirle yanlış”

“Resmi durum bu iken 'istifa etmiyorlar' diye çeşitli vesilelerle açıklamalarda bulunulmasının en masum yaklaşımla bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istiyorum” diyen Baraçlı, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Diğer '6 aydır hak edilmeyen maaş alma' iddiası da en hafif tabirle yanlış ve hangi hesaba göre yapıldığı belirsizdir. Bu nedenle hak edilmeyen bir ücret alınması kesinlikle söz konusu değildir. Eksik bilgiye dayalı açıklamalar ve haberler kamuoyunu cevaplayabilir. İstifa ederken de belirttiğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile her alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatıyor, kamuoyunun doğru bilgi edinmesi için bu açıklamayı paylaşma zorunluluğu hissediyorum.”