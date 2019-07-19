Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma başlatıldı. Diğer 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
Selde kaybolan 7 kişiden 1'nin cesedi bulundu, 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor...
19.07.2019 - 13:57 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma yapılıyor.
Etiketler : sel,kişi,arama çalışmaları,
638134 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638134.aspx
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