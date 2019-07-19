Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma başlatıldı. Diğer 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.