Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısında Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan annelerin oturma eylemine ilişkin 26 gün sonra ilk defa konuştu. Cumartesi annelerinin kimseye dokunmadan ve kötü söz söylemeden eylem yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır anneleri ile ilgili yaptığı karşılaştırma akıllarda soru işareti oluşturdu. Anneler arasında ayrım yapılmaması gerektiği yönünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu “Cumartesi anneleri tam 755 haftadır kimseye dokunmadan, kimseye kötü bir söz söylemeden sadece evlatlarının fotoğraflarını ellerinde taşıyarak bir yere oturuyorlar. ‘Evlatlarımız geri gelmedi, ama hiç değilse mezarını bize gösterin’ diyorlar. Diyarbakır annelerinin de acıları var. Terör örgütü evlatlarını kaçırmış. Bu annenin acısı, derdi yok mu? O da ister evladının eve gelmesini, çalışmasını, evlenmesini” sözleriyle çelişkili bir değerlendirme yaptı.

SORUMLULUKTAN KAÇTI

Her daim ana muhalefetin devlet yönetiminde daha etkin olması yönünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin yaptığı eylemlerin çözümünün iktidarda olduğunu söyledi. Terör örgütünce kaçırılan çocukların kurtarılması gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu “Biz, yetkili değiliz, elimizde yetki, güç yok. Yetki, güç sahibi olanlar, güçsüzlüklerini âdeta itiraf etmek için gitmişler Diyarbakır anneleriyle beraber oturuyorlar. Sen bakansın kardeşim, sorunu çözecek olan sensin. Sorunu çözecek olan iktidardır” dedi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında olayın baş sorumlularından HDP ile ilgili hiçbir ifade kullanmaması ise dikkat çekti. Aynı Kılıçdaroğlu, mayıs ayında ‘Cumartesi Anneleri’ olarak bilinen grubun cezaevindeki açlık grevine karşı yapılan oturma eylemi sonrasında güvenlik güçlerinin sözde saldırısına vakit kaybetmeden destek vermişti. Kılıçdaroğlu o dönem yaptığı açıklamada devleti suçlayarak “Cennetin ayakları altında olduğu bir anneye siz nasıl cop vuruyorsunuz, nasıl sürüklüyorsunuz. İktidar sahipleri polislere talimat veriyor, bunları dağıtın diyor” ifadelerini kullanmıştı