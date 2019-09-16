Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya geldi. Putin ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak, saat 13.37’de Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Putin’i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, valilik ve belediye yetkilileri karşıladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara’ya geldi
16.09.2019 - 14:16 | Son Güncelleme: 16.09.2019 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : üçlü zirve,putin,
650664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/650664.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER