Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilen İbrahim Kulular için veda yemeği düzenlendi. FETÖ’nün terör ve istihbarat örgütü olduğunu ilk söyleyen kişilerden biri olduğunun altını çizen Kulular “Ben hâlâ bu iddiamın peşindeyim. Bu örgüt, yurt dışında 132 ülkede hâlâ faal, hâlâ ticaret yapıyor, hâlâ okulları açık, hâlâ toplantılar yapıp ve en kötüsü de Türkiye aleyhinde kulis yapmaktadır. Bu sebeple böyle bir örgütün bitmesi an meselesi olamaz. Mücadelemizin sonuna kadar süreceğinden hiçbir şüpheniz olmasın. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Böyle bir örgütün, ülkenin bütün kollarına yayılmış, bütün sivil kuruluşlar dâhil toplumda her yere yayılmış bir örgütle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Kulular, FETÖ’nün bitmekten ziyade yeni yapılanmalara girdiğini ama çalışmalarla onların da çökertildiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

Geçen ay bildiğiniz gibi altı aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Kayseri’de FETÖ’nün yeniden yapılanmasını çökerttik. Burada yeniden il imamı, memur imamı, mühendis imamı ve ablalar atamışlar. Bu operasyonda büyük bölge imamı olarak adlandırdığımız 27 kişiyi aldık, 19’u tutuklandı ve diğerleri de adli kontrol aldılar. Bitmeyi bırakın yeniden yapılanmaları var ve biz kriptolar dâhil hepsine yönelik sonuna kadar kararlılıkla mücadelemizi devam ettireceğiz.

ALTI İLDE 27 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Kayseri’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İç Anadolu Bölgesi’nde örgüt faaliyetlerini sürdürdükleri, firar edenlere sahte kimlik temin ettikleri, örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları iddiasıyla temmuz ayında altı şehirde 27 kişi gözaltına alınmıştı.