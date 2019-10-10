Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütüne ait hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaklar ve ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Teröristlere ait sığınak ve mevzilerin de bulunduğu 180'den fazla hedef ateş altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Barış Pınarı Harekatı öncesinde Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'ne geldi.

Son hazırlıkları denetleyen, bölgedeki birlik komutanlarıyla görüşerek talimatlarını veren Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.