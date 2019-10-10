Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nda ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.
"MSB", "TSK" ve "Barış Pınarı Harekatı" etiketleriyle yapılan paylaşımda insansız hava aracıyla çekilen fotoğraf da yer aldı.
MSB'den 'hedef tespiti' paylaşımı
10.10.2019 - 13:59 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda vurulan hedeflerin uydu, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nda ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,hedef tespiti,paylaşımı,story_,
655485 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/655485.aspx
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