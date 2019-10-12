Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı durmaksızın devam ederken sosyal medyadan operasyonu karalayıcı, terör destekleyici ve övücü paylaşım yapanlara yönelik soruşturmalar da hız kazandı. Gaziantep'te, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu terör örgütü unsurlarına destek vermek amacıyla övücü, destekleyici paylaşım ve yorumlarda bulunan 63 kişi belirlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 29'u Gaziantep'te, 32'si il dışında ve 2'si yurt dışından olmak üzere toplam 63 şahıs hakkında açık kaynak raporu düzenlenerek adli işlemlere başlandığı vurgulandı.