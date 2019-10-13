Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgeden, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik önceki gün yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda, terörün sebep olduğu tahribat ve teröristlerin hain taktiği ortaya çıktı. YPG/PKK’lı teröristlerin 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırısında, önce bir eve havan mermisiyle saldırı düzenlediği, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırı yaptığı belirlendi. Şehit düşen sivil ve yaralıların fazla olmasının sebebinin, toplanan sivillere yönelik havan mermisiyle gerçekleştirilen üçüncü ve dördüncü saldırılar olduğu ortaya çıktı. Saldırıda, bir evin tamamen yıkıldığı, birçok ev ve araçta hasar oluştuğu görüldü. Saldırının gerçekleştirildiği alanda, havan ve roketatar mermisi parçaları çevreye yayıldı.

Terör örgütünün saldırısında evi hasar gören mahalle sakinlerinden Seyfettin Ağırman, saldırıda şehit düşen sivillere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Ağırman, “Saldırıda, bizim eve doğru bir havan mermisi atıldı. Ön tarafa da bir havan atılmış. Olayı merak edenler, yaralı ve ölü var mı diye gelmişler. Onlar buraya geldikten sonra üçüncü ve dördüncü havan düşmüş. Kendileri şehit oldu. Burası işlek bir yer” diye konuştu.

Bu arada terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgelerden Şanlıurfa’nı Suruç ilçesindeki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi. Saldırıda yaralananlardan İsmail Taşkın, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SINIRDA OKULLAR 3 GÜN TATİL

Öte yandan Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.