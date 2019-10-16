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ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili Bakan Soylu'dan ilk açıklama
16.10.2019 - 10:53 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Sayın Bakanımızın ABD yaptırımları ile ilgili bugünkü, “İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim" açıklaması, 02 Ağustos 2018 tarihindeki tweetine atıf yapılarak söylenmiştir."
Etiketler : bakan soylu,
656644 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656644.aspx
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