Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmişte çeşitli bakanlıklarda olan yetkilerin oluşturduğu karmaşa sebebiyle yeterince korunamayan Göreme Vadisi ve çevresindeki alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ve Bakanlar Kurulu kararıyla millî park statüsünden çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada “Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ile, 9 bin 600 hektar büyüklüğündeki Göreme Tarihî Millî Parkı’na ek olarak Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerini de içine alan yaklaşık 86 bin hektar büyüklüğünde bir alan, Kapadokya Alanı olarak belirlendi. Böylelikle, kamuoyuna yansıyan haberlerin aksine, daha geniş bir alanın verimli ve etkin korunması ve yönetilmesi sağlanacak. Ayrıca bölgenin doğal karakterini tahrip eden ve yetki karmaşasından dolayı engellenemeyen kaçak uygulamaların önüne geçilecektir” denildi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise “Alan Başkanlığı kurulunca bölgenin korunması için başka kuruma ihtiyaç yoktu, o yüzden Millî Park statüsünden çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

RANTI BİTİRECEK

Yetkilerin Kapadokya Alan Başkanlığına devrinin bölgenin gelecek nesillere bozulmadan taşınabilmesini sağlayacağını ifade eden AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe şunları söyledi: Burada kimseye rant sağlanmayacak. Alan Başkanlığının kuruluş amacı rantın önüne geçmek. Kapadokya’da dört ilçe ve dokuz beldeyi kapsayan Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihî ve kültürel yapısını muhafaza edecek.