Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’nin hem ABD hem de Rusya ile yürüttüğü başarılı diplomasi neticesinde Suriye krizinin çözümü konusunda yeni aşmaya geçildi. Ankara’nın girişimleri sonucu, Suriye’nin toprak bütünlüğüne kast eden terör örgütü YGP/PKK sahadan da masadan da silinirken, şimdi sıra Suriyelilerin evlerine dönüşleri ve ülkenin siyasi geleceği için atılacak adımlarda. Bu kapsamda, Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya ve İran’ın katılımıyla geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen Üçlü Suriye Zirvesi’nde uzlaşı sağlanmasının ardından BM’de ilan edilen Suriye Anayasa Komitesi ilk toplantısını yapmaya hazırlanıyor. BM gözetiminde 29-30 Ekim tarihlerinde Cenevre’de yapılacak çalışmalarda Suriye rejimi, muhalefeti ve Suriyeli STK’lardan 150 isim yer alacak. Yüzde 20’sini kadınların oluşturacağı komite çalışmalarında, Türkiye’nin girişimleriyle terör örgütü PYD/YPG’nin hiçbir isim yer almazken Suriyeli Kürtleri temsilen, Suriye Kürt Ulusal Konseyinden (ENKS) bazı isimler çalışmalarda bunacak.

Cenevre’deki ilk toplantıda Anayasanın hazırlanma süreci masaya yatırılacak. Anayasanın kapsamı, kaç maddeden oluşacağı, yeni bir anayasa mı hazırlanacağı yoksa 2012 yılında Esad rejiminin hazırladığı anayasanın revize mi edeceği konusunda taraflar, BM nezaretinde müzakerelerin startını verecek.

NİHAİ HEDEF ADİL SEÇİMLER

Anayasa Komitesi çalışmalarının 6 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Çalışmaların planladığı şekilde gitmesinin ardından ortaya çıkacak yeni anayasaya göre nihai hedef BM gözetimde ülkeyi adil ve serbest seçimlere götürmek olacak. Suriye Anayasası’nın yazılmasında büyük oranda BM eski Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın rejim ve muhaliflerin ortak paydada ulaştığı 12 maddelik “Suriye’de siyasi çözüm ilkeleri” üzerine şekilleneceği ifade ediliyor.

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Barış Pınarı Harekâtı’ndaki son gelişmelere ilişkin bilgi veren Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Rusya ile varılan mutabakat kapsamında, dünden itibaren müşterek çalışmalara başlandığını söyledi. Barış Pınarı ile kontrol altına alınan bölgenin terörden arındırılmasıyla terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlandığını kaydeden Aktop, “Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmalarına devletin diğer kamu kuruluşlarıyla koordine olunarak devam edilmektedir. Hayatın normale dönmesi, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de güvenli ve gönüllü olarak evlerine dönmeleri için zemin oluşturacaktır. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır” diye konuştu.

TEL ABYAD'DA HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde günlük hayat normale dönüyor. Güvenliğin tamamen sağlanması için arama tarama çalışmalarının sürdüğü şehirde hareketlilik yaşanıyor. Tel Abyad sokaklarındaki esnafın iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladığı ve vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi. İlçedeki caddelerde araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekti.